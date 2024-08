Napoli Osimhen o Lukaku | Conte non vuole più aspettare Il 9 resta un rebus

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Antonioattende una soluzione per l’attacco delindietro con la preparazione,in standby. Ilsi trova in una situazione di stallo per quanto riguarda il ruolo di centravanti titolare. Antonioattende con impazienza una risoluzione della questione, mentre il tempo stringe in vista dell’inizio della stagione.: un piede dentro e uno fuori Il Corriere dello Sport riporta: “, però, è in attesa di una soluzione definitiva:è a Castel di Sangro ed era anche a Dimaro, ma ha saltato tutte e cinque le partite del ciclo estivo e di conseguenza è indietro con la preparazione rispetto ai compagni di squadra.