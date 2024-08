MITOLOGICA LEGGENDA | Alice D’Amato Campionessa Olimpica battuta Simone Biles alla trave Manila Esposito bronzo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Da fare girare la testa, da impazzare, da andare in cortocircuito, da svalvolare, da stropicciarsi gli occhi. Da non credere: oltre l’impensabile, oltro l’imponderabile, oltre i sogni più candidi, oltre le magie, oltre l’arcobaleno. Surreale, ma bello, direbbero degli inguaribili romantici. Stupefacente. Incontenibile. Celestiale. Fantasmagorico.. Siamo su un altro pianeta, abbiamo valicato le ere geologiche, abbiamo distorto lo spazio-tempo: Per la prima volta nella storia un’italiana conquista la medaglia d’oro ai Giochi, dopo tre argenti (con la squadra ad Amsterdam 1928 e sei giorni fa con queste Fate; con Vanessa Ferrari al corpo libero a Tokyo 2020). Sul gradino più alto del podio nella specialità più femminile del circuito ci sale un’azzurra: suona l’Inno di Mameli davanti ai 20.