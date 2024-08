L’AI di X Grok si addestra con i nostri post

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 5 agosto 2024) È bastata una segnalazione per far scatenare il panico tra gli utenti di X e anche per accendere qualche spia in relazione all’utilizzo dei dati personali da parte di chi – come l’autorità garante della privacy – monitora quotidianamente lo stato delle piattaforme digitali su questo fronte. All’interno della sezione sulla personalizzazione e condivisione dei dati, infatti, è comparsa una voce nel menu laterale che riguarda. In pratica, di default, viene attivata quella funzione che consente all’utente di cedere i dati dei suoi, delle interazioni, delle informazioni che vengono inserite nell’applicazione di X al fine dire lo strumento di intelligenza artificiale –, appunto – con cui Elon Musk ambisce a scalzare la supremazia di ChatGPT.