Incidente a Cremona schianto tra due auto in un rettilineo | cinquantenne morta sul posto

(Di lunedì 5 agosto 2024) Una donna di 50 anni èin untra dueavvenuto lunedì mattina alle 5.30 in via Acquaviva, poco fuori. Nelloè rimasto ferito anche un uomo di 52 anni trasportato d’urgenza all’ospedale della città. La dinamica non è stata ancora ricostruita, ma il punto della strada dove è avvenuto l’è une sembra che le duesi siano scontrate in un punto senza incroci. La polizia stradale sta eseguendo i rilievi per accertare l’accaduto. Sulsono arrivate due ambulanze e un’medica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Purtroppo le condizioni della donna erano gravissime e nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori è deceduta sul. L’uomo è stato portato al pronto soccorso in codice giallo.