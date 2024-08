È venuto giù tutto Tragedia in montagna un morto e 4 feriti durante l’escursione

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nella notte tra il 4 e il 5 agosto 2024, il Monte Bianco ha vissuto unache ha scosso la comunità alpinistica e non solo. Un seracco, una grande massa di ghiaccio, si è staccato dal ghiacciaio, travolgendo un gruppo di alpinisti sulla via normale dei Trois Mont-Blanc, a circa 4.100 metri di altitudine. L’incidente è avintorno alle 3 del mattino e ha causato la morte di un giovane alpinista, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite, di cui una in condizioni molto gravi. Secondo le prime ricostruzioni, il crollo del seracco ha coinvolto un gruppo di circa 15 alpinisti che stavano affrontando la salita verso la vetta del Mont Blanc du Tacul, che raggiunge i 4.248 metri.