Conosco il tipo Vero Kamala | è tuo marito lo scandalo sexy

(Di lunedì 5 agosto 2024) "quel», aveva detto sprezzanteHarris al rivale Donald Trump. Lo tacciava di essere un predatore sessuale. E già, roba da repubblicani machisti. Maparlava sul serio; quel “” di maschio fedigrafo lo conosce bene: ce l'ha in casa. Sta facendo scalpore infatti la rivelazione su una relazione extraconiugale intrattenuta dall'attualedella Harris, Doug Emhoff, 59 anni, quando era sposato con la prima moglie Kerstin, con cui fu coniugato dal 1992 al 2008. D'accordo, non è stataa essere tradita, ma resta la constatazione che non può certo fare la morale agli altri. È stato lo stesso Emhoff ad ammettere tutto al giornale britannico Daily Mail, ripreso anche dalla CNN.