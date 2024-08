Chiesa-Juventus in programma incontro tra le parti | l’Inter esclude un’ipotesi – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 agosto 2024) Federicoe lasono in attesa di definire il futuro. Cristiano Giuntoli e l’agente del calciatore Fali Ramadani si incontreranno per provare a trovare una soluzione condivisa. IL PUNTO – Federicoè un esubero in casa. Il calciatore italiano attende che una squadra, che parteciperà alla prossima Champions League, si faccia avanti per acquistarlo in estate. Laè dello stesso avviso, considerando che un approdo del toscano in Premier League consentirebbe di scongiurare una perdita del calciatore a parametro zero, così come di evitare la beffa del suo trasferimento ale ladialogano:smentisce l’idea di uno scambio con Frattesi! SMENTITA – Sport Mediaset ha ribadito l’assenza di qualsiasi presupposto circa uno scambio trae Inter tale da coinvolgere Davide Frattesi e