Borse l’Europa tenta di limitare danni a metà seduta Milano maglia nera | -3%

(Di lunedì 5 agosto 2024) Aleeuropeeno diin una giornata funestata dalle vendite. Dopo una partenza da brivido per il Ftse Mib (in scia a Tokyo che ha chiuso a -12,4%) che e’ arrivato a perdere il 4%, adesso la Borsa dilascia sul terreno il 3%, segnando la peggiore performance de Vecchio Continente. Giu’ anche Parigi (-2,11%), Francoforte (-2,4%), Londra (-1,9%) e Madrid (-2,7%). A pesare i timori per una recessione dell’economia americana e l’acuirsi del conflitto in Medio Oriente. In attesa di conoscere i dati sull’indice di fiducia Ism servizi americani attesi nel pomeriggio, gli occhi sono puntati sull’apertura di Wall Street. In questo momento i future del Dow Jones viaggiano in calo dell’1,7% e lo S&P del 2,7% e il Nasdaq cala del 4,15%. Sul listino principale di, nessun titolo ha il segno piu’.