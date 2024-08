Banksy e la capra sul muro di Londra | comparso oggi il nuovo murale dello street artist più famoso del mondo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024), 5 agosto 2024 – Unasul: aè apparsoildi. L’animale appare sulla sporgenza della parete bianca di un edificio, in equilibrio come sulla roccia di una montagna, nell’atto di guardare giù mentre cadono piccoli sassi, a poca distanza da una telecamera vera puntata su di lei. epa11528516 A man gets a selfie with a new artwork depicting a goat by British anonymouson the side of a home in Kew, south west London, Britain, 05 August 2024, afterposted a picture of the artwork on his his social media account. EPA/ANDY RAIN L’opera è comparsa in mattinata nell’area di Kew Bridge. L’immagine di The Goat, uno stencil nero, è stata pubblicata dal misteriosoa sul sito.co.uk e sulla sua pagina Instagram, i suoi unici canali ufficiali.