’30 anni di meno’ | una clip in esclusiva

(Di lunedì 5 agosto 2024) Arriva al cinema dal 21 agosto la commedia 30(di meno) di Mauro Graiani, grazie a Plaion Pictures. Nella pellicola, un eccezionale cast corale che riunisce alcuni tra i campioni della risata tricolore come Massimo Ghini, Nino Frassica, Antonio Catania e Claudio Greg Gregori, oltre a nuovi promettenti talenti come Claudio Colica, Claudio Casisa, Leonardo Ghini e Giulia Elettra Gorietti. Nel cast anche Fabrizio Nardi e Milena Miconi. Come anticipa il trailer, tre sessantenni – Diego (Massimo Ghini), Marco (Antonio Catania) e Maurizio (Claudio Greg Gregori) – ricoverati per differenti patologie si trovano a condividere mal volentieri l’unica stanza disponibile di una clinica privata. Una convivenza forzata che li porterà a vivere un’inaspettata ed esilarante avventura e a prendersi gioco del tempo che passa.