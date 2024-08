Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 agosto 2024)DEL 4 AGOSTOORE 08.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMATTINATA DA BOLLINO ROSSO PER IL TRAFFICO AUTOSTRADALE DIRETTO VERSO LE LOCALITÀ BALNEARI IN QUESTO PRIMO WEEK END DI AGOSTO PER L’ESODO ESTIVO RIAPERTO IL TRATTO DELL’A24TERAMO IN COMPLANARE VERSO. TRA PONTE DI NONA E L’ALLACCIAMENTO CON IL RACCORDO ANULARE DA POCO È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE DI QUESTA MATTINA RESTIAMO APER LE BREVI CODE SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE VIA DEL MARE EFIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA INOLTRE, QUEST’OGGI MANIFESTAZIONE A OSTIA IN VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE. LA STRADA SARÀ CHIUSA DAL LUNGOMARE TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA. DEVIATA ANCHE LA LINEA DI BUS 05 SPOSTIAMOCI A RIETI PER LA 57ISAMA COPPA CAROTTI, GARA CRONO IN SALITA.