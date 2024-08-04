Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 08:30 (Di domenica 4 agosto 2024) Viabilità DEL 4 AGOSTO 2024 ORE 08.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio MATTINATA DA BOLLINO ROSSO PER IL TRAFFICO AUTOSTRADALE DIRETTO VERSO LE LOCALITÀ BALNEARI IN QUESTO PRIMO WEEK END DI AGOSTO PER L’ESODO ESTIVO RIAPERTO IL TRATTO DELL’A24 Roma TERAMO IN COMPLANARE VERSO Roma. TRA PONTE DI NONA E L’ALLACCIAMENTO CON IL RACCORDO ANULARE DA POCO È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE DI QUESTA MATTINA RESTIAMO A Roma PER LE BREVI CODE SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE VIA DEL MARE E Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA INOLTRE, QUEST’OGGI MANIFESTAZIONE A OSTIA IN VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE. LA STRADA SARÀ CHIUSA DAL LUNGOMARE TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA. DEVIATA ANCHE LA LINEA DI BUS 05 SPOSTIAMOCI A RIETI PER LA 57ISAMA COPPA CAROTTI, GARA CRONO IN SALITA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 07:30 - IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA. LA STRADA SARÀ CHIUSA DAL LUNGOMARE TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA. CHIUSO IL TRATTO PONTE DI NONA ALLACCIAMENTO CON IL RACCORDO ANULARE CON CODE ALL’ALTEZZA DI SETTECAMNINI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2024 ore 19:30 - 20 FRANCESCA LOIACONO BUONASERA E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE LATINA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL3 ROMA VITERBO DOMANI 4 AGOSTO, VERRANNO ESEGUITI IMPORTANTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA LE STAZIONI DI ROMA SAN PIETRO E CESANO, CHE COMPORTERANNO LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE DALLE 7 ALLE 13 PREVISTO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO SU BUS SEMPRE LAVORI MA SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO FINO A SABATO 31 AGOSTO ATTIVI I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2024 ore 18:30 - 20 FRANCESCA LOIACONO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SPENTO L’ INCENDIO DIVAMPATO TRA LO SVINCOLO TOR CERVARA E L’INIZIO DELLA COMPLANARE Sulla roma teramo CON CIRCOLAZIONE TORNATA SCORREVOLE PASSIAMO SULL’AUTOSTRADA ROMA TARQUINIA RIMOSSO IL VEICOLO IN FIAMME TRA CERVETERI E SANTA SEVERA VERSO CIVITAVECCHIA PRESTARE ATTENZIONE AL PERSONALE SU STRADA RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO INVECE STOP AI TRENI DELLA METRO B E B1 LUNGO LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA PER CONSENTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTIVATI BUS SOSTITUTIVI SULLA TRATTA INTERESSATA Infine AGGIORNAMENTO SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI RIMANE CHIUSO IL TRATTO TRA VALMONTONE E ANAGNI SI CIRCOLA ANCORA SOLO SU UNA CORSIA DI MARCIA PER MATERIALI DISPERSI SULLA CARREGGIATA PERMANGONO ANCORA 8 KM DI CODA IN DIREZIONE DI NAPOLI SI CONSIGLIA DI USCIRE A VALMONTONE, PERCORRERE LA VIA CASILINA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA AL CASELLO DI ANAGNI. romadailynews
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