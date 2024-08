Serie B C5 Femminile Chiaravalle si rafforza | arriva Severini

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 4 agosto 2024) Dopo il ritorno di Sabina Radu,sicon l’ex Monteprandone Marta: “L’Atleticoè una squadra ambiziosa con obiettivi chiari. Mi aspetto una stagione intensa” dichiara la giocatrice anconetana classe 2001, 4 agosto 2024 – Altra new entry in casa rosanero. Marta, ex Monteprandone, ha siglato l’accordo e vestirà la maglia dell’Atleticoper la stagione 2024/25. L’anconetana classe 2001 formatasi nel Real Lion Ancona C5, è reduce da due stagioni brillanti nella squadra in provincia di Ascoli. Di ruolo laterale, Marta è nota per la sua versatilità, adattandosi a diverse posizioni oltre che per sue abilità tecnico/tattiche. La velocità e il dribbling, due delle sue armi principali abbinate ad una chiara visione di gioco a renderla particolarmente efficace sul campo.