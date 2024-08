Presa d’assalto la piscina del Garden

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Ancora un mese die poi ripartono le scuole tennis. Altennis club, dopo un giugno in cui l’estate non iniziava a causa di forti piogge e temporali, la seconda metà di luglio ha registrato temperature molto elevate e ladi via Trento e Trieste è stata un’oasi di sollievo per tanti novatesi e non solo. L’area, che oltre allaoffre diversi campi da tennis, padel e pickleball, si è prestata anche quest’anno per i camp estivi dedicati ai bambini, divisi tra compiti e giochi. In questo mese larimane aperta in settimana anche per i non soci, mentre nel fine settimana l’utilizzo è riservato agli abbonati. A inizio settembre invece, con la chiusura della, riprenderanno i corsi di tennis Sat, la scuola di avviamento al tennis dei bambini e i primi di ottobre la scuola tennis adulti.