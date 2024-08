Parigi 2024 Marcell Jacobs e quel terzo posto a metà gara | l’analisi della finale dei 100 metri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024)ha chiuso ladei 100con un quintoche rende onore all’oro conquistato a Tokyo: unico europeo tra gli otto uomini più veloci del mondo,ha chiuso lacon un 9.85 che vale il primato stagionale in un anno molto complicato, a soli 6 centesimi da Noah Lyles in unatra le più combattute di sempre, con distacchi ridottissimi. Un quintodopo che perl’azzurro è rientrato nelle posizioni da medaglia. D’altronde, la splendida partenza di, visibile ad occhio nudo, è stata confermata dalla tecnologia (tempo di reazione di 0.114, la seconda migliore dopo lo statunitense Kerley, poi), ma dal report ufficiale con la progressione degli atleti è possibile vedere come l’italiano fosse in terza posizione fino ai 50(completati in 5.60).