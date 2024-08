Museo dei Tasso per i nuovi allestimenti 10mila euro da Fondazione Banca Popolare di Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 4 agosto 2024)disostiene la riapertura deldeie della Storia postale, nel comune di Camerata Cornello in Val Brembana, prevista nei prossimi mesi dopo i lavori di riqualificazione avviati nel febbraio 2023. Fondato nel 1991, ildeisi sviluppa all’interno di più edifici storici del borgo medievale di Cornello, paese d’origine della famiglia, nota in tutto il mondo non solo per l’opera letteraria di Bernardo e Torquato, ma anche per l’abilità imprenditoriale di alcuni suoi esponenti, che a partire dal ‘400 fondarono e gestirono per secoli il servizio postalepeo tra i territori asburgici e gli altri stati d’pa.