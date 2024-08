L’ultimo saluto a Giovanna Zarelli | Era l’anima del bar Moderno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) E’ morta a 87 anniper tutti ‘ladel caffè’. Originaria di Santa Sofia, si era sposata nel 1957 con Eugenio Prati di Cusercoli. L’anno dopo erano emigrati in Svizzera a lavorare, ritornando in paese dieci anni dopo, dopo aver acquisito il Bardi piazza Matteotti, un locale già gestito dal Topino e poi dalla coppia Spartaca e Contrano. Amava dire: "Siamo andati in Svizzera a cercar fortuna e siamo ritornati con un carico di mobili vecchi e un mucchio di debiti". Infattied Eugenio acquistano licenza e locali del Barche gestiranno dal 1968 fino al 1996 passando poi il testimone ai figli. Il locale, ben attrezzato e con ampi spazi interni ed esterni sulla piazza, diventa subito il punto di riferimento in particolare dei giovani anche grazie al juke box.