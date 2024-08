LIVE Italia-Turchia 3-0 Olimpiadi Parigi volley femminile in DIRETTA | le azzurre fanno paura annichiliscono le anatoliche e vincolo la pool!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:24 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di giornata. 10:22 Top scorer del match Egonu con 20 punti e 36% di efficienza in attacco, continua l’Olimpiade da sogno di Sylla con 11 punti a referto e un impressionante 41% di efficienza in attacco. Adesso non resta che scoprire la nostra avversaria ai quarti di finale, la cosa certa è che tutte le formazioni ci temono e nessuno vorrebbe incontrarci prima della finale! 10:20 Per quanto visto in questi Giochi Olimpici nessuna formazione ha le nostre stesse potenzialità, quando giochiamo bene riusciamo a far sembrare launa squadra di 3 categorie inferiori. Oggi a fare la differenza è stato il gruppo con una prestazione di squadra mostruosa.