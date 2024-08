LIVE Ciclismo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | si muovono le big in gruppo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.41 Attacco di Paula Patiño. 16.40 Scatto di Hanson, risponde Persico che prova a rilanciare l’azione. Ilperò non le lascia andare. 16.39 Marianne Vos rientra sulla britannica e con lei tutto il. 16.38 Attacco di Anna Henderson. È già il secondo scatto della britannica. 16.37 In testa alc’è Victoire Berteau (Francia). Andatura elevata incon tutte le nazioni che stanno provando a portare via una fuga. 16.37 Le fuggitive hanno 1? 50? di vantaggio. 16.36 Si muove Elena Cecchini che si porta in testa al. 16.35 Si è staccata Anna Kiesenhofer, campionessa olimpica in carica. 16.34 Attacco di Anna Henderson, la insegue Demi Vollering. 16.33 Longo Borghini si muove in prima persona per riportarsi nelle prime posizioni. Continua l’azione di Mavi Garcia. 16.