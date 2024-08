L’Avellino liquida la Juve Stabia affronterà l’Udinese

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 4 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutisi regala il pass per la fase successiva della Coppa Italia Frecciarossa. La formazione irpinala praticacon il punteggio di 3-1. Decisiva la doppietta di Tribuzzi e il gol di Frascatore. Nel mezzo il gol di Piscopo per le vespe. PRIMO TEMPO. All’annuncio delle formazioni, Pazienza conferma il 3-5-2, attacco affidato al duo Patierno-Gori, unici nuovi innesti in campo sono Tribuzzi e il portiere Iannarilli.ci mette appena centoventi secondi per passare in vantaggio. Azione in verticale per i lupi, Tribuzzi vince un rimpallo, poi di esterno batte Matosevic sul primo palo. Lapareggia i conti al 21? con Piscopo, palla al centro di Mussolini, il numero undici colpisce di testa insaccando alle spalle di Iannarilli. Iannarilli poi risponde presente sulla conclusione avversarie.