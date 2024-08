La protesta dei bengalesi in centro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Oltre un centinaio di persone, ragazzi e ragazze giovanissimi. Nella canicola di agosto, sotto i portici dell’Arengario, con megafoni, striscioni scritti in linguas inglese ma anche in italiano. "Giù le mani dagli studenti. Stop alle violenze". Scioccante, per un paese agli antipodi dalla capitale della Brianza, la manifestazione andata in scena ieri pomeriggio nel cuore di Monza. Guardati a vista da un fitto cordone di poliziotti e carabinieri, mi manifestanti hanno pacificmenteto per quanto sta accadendo nel proprio paese di origine. Dove le proteste contro il sistema di assegnazione degli impieghi nel settore pubblico che reputano discriminatorio stanno sfociando nel sangue. Con già oltre 200 morti in pochi giorni, soprattutto studenti, alcuni dei quali - dicono - sottoposti a tortura. Ad appoggiare la, a Monza, anche l’Usb, il sindacato di base.