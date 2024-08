Inseguì la vittima e la derubò in auto | identificata la ladra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Ha suonato insistentemente in clacson della suaper indurre una donna sessantenne a fermarsi. Il motivo? Ufficialmente era per chiedere un’informazione stradale, ma in realtà era uno stratagemma per distrarre la conducente, permettendo a un complice di arraffare la borsetta che era nella vettura della. Era accaduto a inizio marzo a Correggio, con i ladri fuggiti con documenti e carta di credito (poi ritrovati abbandonati insieme alla borsetta), oltre a denaro contante per alcune decine di euro e il telefonino. Grazie alle telecamere di videosorveglianza e al riconoscimento formale fotografico, i carabinieri della caserma correggese sono risaliti a una donna di 34 anni, residente nella Bassa, che è stata denunciata alla magistratura per il reato di furto con destrezza. La giovane era scesa dall’per distrarre la, mentre il complice arraffava la borsetta.