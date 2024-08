Il Bestiario della settimana – Gli spaghetti col brodo di Meloni E il Cruciverbone dei patrioti di Donzelli che scalda l’estate FdI

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 4 agosto 2024) Vacanze albanesi Nonostante a giugno Giorgiaavesse indicato il 1° agosto come il giorno dell’entrata in funzione delle strutture, slitta ancora l’apertura dei centri italiani per migranti in Albania: i lavori edili procedono a rilento. Alfredo Mantovano comunica che ci vorrà qualche. Probabilmente hanno preso i treni coordinati dal loro collega ministro Salvini. IlGiovanniha presentato due giorni fa il “Cruciverba dei” che, come lo scorso anno, viene distribuito ai bagnanti in spiaggia. Le definizioni sono quasi tutte politiche, tra attacchi alle opposizioni e argomentazioni a favore delle riforme del premierato e dell’autonomia. Un esempio? “Non conviene lasciarle le chiavi quando vai in vacanza se ce l’hai come vicina”. Qualcuno tra il pubblico risponde: Salis! Eride e si complimenta. Balneari abusivi.