Giochi di Parigi | Errani e Paolini storica medaglia d’oro nel tennis Meloni | Forza ragazze

(Di domenica 4 agosto 2024) Una domenica da incorniciare per i colori azzurri al nono giorno di gare deidi: arriva infatti unaper ilalle Olimpiadi di2024. Sarae Jasminevincono lapiù preziosa nel doppio femminile battendo in finale al super tie-break (2-6, 6-1, 10-7) le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, che hanno gareggiato sotto bandiera neutrale e che si devono accontentare dell’argento. Perun risultato storico visto che nessunata italiana aveva mai vinto unaai, arriva il grazie di Giorgia“Questa finale è pazzesca per come è andata: abbiamo iniziato malissimo il primo set poi siamo state lì e in qualche modo l’abbiamo tirata su. È stata dura ma siamo proprio felici”: così Sara, ai microfoni di Discovery+, dopo aver conquistato l’oro.