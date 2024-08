E’ il 4 agosto estate in città? È ‘Condominio mania’ tra serie Tv e romanzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Firenze, 32024 - I condomini sono dei veri e propri microcosmi: negli spazi comuni avvengono incontri casuali, ci si scambiano saluti e, a volte, con brevi conversazioni si condividono frammenti di vita altrui. Altresì nei condomini si vive una convivenza regolata da unadi norme, esplicite ed implicite, che garantiscono l’armonia. Per questa loro composizione su più livelli, i condomini possono diventare sfondi interessanti per l’ambientazione di narrazioni originali e ogni dettaglio - da una lettera lasciata nella cassetta della posta a una festa rumorosa, da un cane che abbaia ad una lite tra vicini - può diventare spunto per una storia.