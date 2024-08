Centri commerciali un business in crescita | i dati dell’Osservatorio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 4 agosto 2024) A giugno i fatturati del settore deiitaliani cesrocono dello 0,8 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2023. Tali, in controtendenza rispetto a quanto registrato a maggio 2024, hanno contribuito a portare i valori relativi al primo semestre dell’anno sostanzialmente in linea rispetto al 2023 (meno 0,9 per cento). E’ quanto emerge dall’analisi mensile realizzata da Cncc ed EY sulla base deiforniti dall’Osservatorio Cncc, sul panel di 300 strutture, pari a circa 10.000 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda il primo semestre 2024, in dettaglio, le categorie che hanno registrato le migliori performance rispetto allo stesso periodo del 2023, sono: cura persona e salute (8,1 per cento); attività di servizi (0,7 per cento); ristorazione (0,3 per cento).