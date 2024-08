Carini spacca la boxe | è scontro sul premio da 100mila dollari

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 agosto 2024) Ogni Olimpiade ha una disciplina e un volto che segna l'edizione. E se, per citare edizioni relativamente recenti, Barcellona '92 ebbe la magia del Dream Team del basket americano, Pechino 2008 la saettata di Usain Bolt, per Parigi 2024 possiamo già assegnare la medaglia d'oro dell'attenzione pubblica per il pugilato femminile, e tutte le polemiche nate attorno alla scelta (discutibile), di far gareggiare l'atleta algerina «intersex» Imane Khelif. Attorno cui si è ri-accesa la polemica tra Cio e quell'Iba (International Boxing Association), che ai mondiali del 2023 aveva squalificato l'algerina (così come l'altra intersex presente a Parigi, la taiwanese Lin Yu Ting).