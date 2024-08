Yacht trovato nell’area marina protetta dell’isola di Pianosa | sanzionato il comandante

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 3 agosto 2024) CAMPO NELL’ELBA –alla fondadi. Scattano le sanzioni per il comandandte dell’imbarcazione. Una vedetta della Sezione operativa navale di Portoferraio della Guardia di finanza, in pattugliamento per le finalità di polizia del mare, ha intercettato unoalla fonda nelle vicinanze dell’isolotto della Scola all’interno dell’Areadi. Ildell’imbarcazione è stato quindidai militari. Controlli della Guardia di Finanza all’isola di(foto Sala Stampa Guardia di Finanza)Nella zonache si estende per un miglio dalla costa vige il divieto di accesso, navigazione, sosta e ancoraggio per qualsiasi imbarcazione. Sono interdette, inoltre, anche l’immersione e la balneazione, salvo deroghe disciplinate dall’Ente Parco dell’Arcipelago Toscano.