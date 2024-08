Tennistavolo oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 3 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Ottava giornata dei tornei diche accompagneranno tutta la rassegna a cinque cerchi. Si entra sempre più nel vivo, con le medaglie che si assegnano.è in scena una delle cinque competizioni previste: il singolo femminile. Non ci sono più azzurre in campo, con le eliminazioni di Giorgia Piccolin e Deborah Vivarelli al primo turno. Giornata in cui si assegneranno le medaglie nel singolo femminile: si giocheranno il bronzo la giapponese Hina Hayata e la coreana Shin Yubin, mentre per l’oro ci sarà il derby cinese tra Sun Yingsha e Chen Meng. Le gare olimpiche disi disputano da sabato 27 luglio a sabato 10. Sarà possibile seguire tutto in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alleuna programmazione con 10 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky e Tim Vision, mentre 8 saranno i canali per gli abbonati DAZN.