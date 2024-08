Sfortunata Quadarella negli 800 stile libero migliora il record italiano ma è solo quarta

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 3 agosto 2024) AGI - Nessuna medaglia per l'Italnuoto nella serata in cui l'americana Katie Ledecky entra nella storia dei Giochi olimpici e una encomiabile Simonalotta come una leonessa, firma il nuovonazionale e termina ai piedi del podio800. C'eralei a rappresentare la squadra azzurra alla Defense Arena di Nanterre nelle gare medagliate della penultima giornata, ed esce a testa altissima dalla vasca francese la 25enne romana:lotta per il terzo posto al cospetto di un parterre di mezzofondiste da urlo. Fino a 200 metri dal traguardo la medaglia sembra alla portata, poi l'americana Paige Madden cambia marcia e va a prendersi il bronzo (8'13"00) precedendo Simona di poco più di un secondo e mezzo. L'8'14"55 dell'azzurra va a ritoccare il primato(8'14"99) che già le apparteneva. "Sono contentissima per il