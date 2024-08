Sant’Abbondio La materna sarà in legno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) Demolizione e ricostruzione indella scuolae ristrutturazione del nido. Laavrà cinque aule, due laboratori, uno spazio per i giochi. La copertura del nidocompletamente rifatta. Siamo in via27, quartiere Chiesa Rossa, e quello descritto, in sintesi, nelle prime righe è il progetto da sei milioni di euro – fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – che prevede la realizzazione di un nuovo polo dell’infanzia in viae una scuolain via Rimini 25/8. Fondi che il ministero dell’Istruzione aveva inizialmente negato a Palazzo Marino ma che dopo uno scontro davanti ai giudici amministrativi di primo e secondo grado l’amministrazione comunale milanese ha ottenuto. I due poli dell’infanzia, dunque, saranno realizzati, come confermato anche in una recente determina comunale.