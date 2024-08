Patrizia Nettis chiesta l’archiviazione dell’inchiesta L’avvocato della famiglia | Verificheremo gli atti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) La procura di Brindisi ha chiestodell’indagine relativa alla mortegiornalista, trovata impiccata il 29 giugno 2023 nell’appartamento in cui viveva a Fasano, in provincia di Brindisi. Nell’inè indagato un imprenditore che in passato aveva avuto una relazione sentimentale con la donna. L’uomo è accusato di istigazione al suicidio epersecutori. La 41enne poche settimane prima del decesso era stata assunta a tempo indeterminato come responsabile dell’ufficio comunicazione del comune di Fasano. I familiari non hanno mai creduto alla tesi del suicidio. Aglidell’inerano finiti i messaggi tra l’imprenditore e un politico che si erano scambiati oltre 400 messaggi in più di due ore: è proprio il primo ad iniziare la conversazione informando il politico chenon voleva avere nulla a che fare con lui.