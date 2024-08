Parigi 2024 8 - Il senso di Musetti per le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 3 agosto 2024)Lorenzo da Carrara, classe 2002. Ogni tanto sgradevole per la quantità di bestemmie che tira sui campi in giro per il mondo. Da oggi uno dei simboli dello spirito olimpico che alberga anche in sport dove tradizionalmente si fatica a trovarne traccia. La medaglia storica del tennis, in attesa che Paolini ed Errani ci facciano sognare, l'ha presa lui e se l'è meritata tutta. Cento anni fa (1924) Roberto De Morpurgo ha fatto certamente meno fatica dello stakanovista da Carrara: 11 partite in 11 giorni volando da Umago a. Tutto per un bronzo conquistato nella finalina che spesso è la partita sfigata che nessuno vuole, ma che lui ha trasformato nella "più importante della sua vita". L'ha vinta. Chapeau. Grazie a lui e grazie a Marta Maggetti che ha firmato uno di quei ori che rischi di perderti se non sei un'olimpico da divano più che attento.