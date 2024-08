LIVE Canoa slalom Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Bertoncelli chiude seconda in gara 6 tra poco De Gennaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.421 viene vinta da Clarke (GBR), secondo Jemai (TUN), ultimo l’americano Eichfeld. 16.401 maschile parte con Clarke (GBR), Jebmai (TUN) e Eichfeld (USA). 16.38 Tutto pronto per le batterie degli uomini. 16.35 Ricordiamo le qualificate: Prigent (FRA), Tercelj (SLO), Lilik (GER), Fo (AUS), Franklin (GBR), Teunissen (NED), Lazkano (ESP), Jones (NZL), Woods (GBR), Wegman (NED), Leibfarth (USA),(ITA), Funk (GER), Mark (SUI), Fox (AUS), Us (URK), Doria Vilarrubla (AND), Mintalova (SVK), Hug (FRA), Bouzidi (ALG), Galuskova (CZE) e Reinoso (MEX). 16.25 Tra circa quindici minuti iniziano le batterie maschili con Deprotagonista in5. 16.2111 viene vinta da Galuskova (CZE), seguita da Reinoso (MEX), chiudono Chang (TPE) e Kuhnle (AUT). 16.