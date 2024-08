Libreria Rizzoli e la scelta del Comune

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) La buona notizia è merce rara e spesso non apprezzata. Ladeldi Milano di rinnovare per altri diciotto anni il contratto d’affitto, senza bando, in galleria Vittorio Emanuele II allaè una gran buona e bella notizia e apprezzata da tanti. Anzitutto perché è una delle storiche librerie nel Salotto dei milanesi.è in Galleria dal 1949 e ci resterà almeno sino al 2043. E poi perché il canone d’affitto sarà sostenibile per le attività librarie, e ovviamente non allineato ai valori di mercato recentemente espressi dai locali della Galleria. Diciamo un canone sociale nel rispetto della tradizione e del valore culturale. Per una volta si è rinunciato ai soldi, probabilmente tantissimi, che l’ennesima marca del lusso o del mercato planetario avrebbe versato aldi Milano. Una vittoria della cultura e della tradizione sul capitalismo.