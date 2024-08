L’abbronzatura finta spopola su TikTok | la folle moda del blush stile scottatura

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Esporsi ai raggi solari e senza protezione fa malissimo. I dermatologi non raccomandano altro da anni, ormai. C’è chi segue questi preziosi consigli e chi no. Di certo le alternative fioccano, specie sui social network. È boom super una nuova tendenza: il “”. Sostanzialmente si applicano dei prodotti cosmetici in tutto il corpo per sembrare abbronzati. Nulla di diverso rispetto agli auto-abbronzanti, ma sui social tutto ritorna. Il punto è il messaggio che si vuol comunicare con questa pratica. Sarà sano? Sarà giusto e corretto diffondere video virali per mostrarsi con una pelle dorata. Ma a che prezzo poi? Sicuri che questi prodotti non causino delle irritazioni? Insomma, come sempre, prima di prendere qualsiasi iniziativa sarebbe bene consultare il proprio medico di famiglia. E usare anche un po’ di buonsenso.