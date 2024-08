Khelif batte l' ungherese e scoppia in lacrime | medaglia sicura | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 3 agosto 2024) Prosegue l'avventura della pugile Imanedopo l'incontro vinto contro Angela Carini, ritiratasi dopo 46 secondi: l'algerina ha battuto l'Anna Luca Hamori nei quarti di finale della categoria 66 kg, asndosi come minimo ladi bronzo.vince ai punti (5-0) e si qualifica alle semifinali. Attorno aòòìaògerina è nata negli ultimi giorni una polemica mondiale riguardo i suoi livelli di testosterone oltre il limite che avevano indotto la Iba a squalificarla prima della finale dell'ultimo mondiale. Nel match precedente, l'algerina aveva vinto contro l'italiana Angela Carini a seguito del ritiro dell'azzurra dopo appena 46 secondi di match. L'algerina èta inal termine dell'incontro. After suffering unprecedented cyberharassment around the world, Imaneburst into tears after her victory against Luca Hamori.