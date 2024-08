Il Clir dichiarato fallito deve 6mila euro all’Inps Non si sa chi pagherà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) Un’altra grana per i Comuni ex azionisti del, il Consorzio che si occupava della raccolta dei rifiuti in una vasta area della Lomellina,dal Tribunale. Ora il Comune di Gambolò, che era il secondo azionista, ha deciso di affidarsi a un legale dopo che a fine maggio ha ricevuto una lettera dall’avvocato dell’ex presidente del Cda delche informava di un accertamento Inps che ha evidenziato il mancato versamento delle ritenute previdenziali del maggio di due anni fa, poco più di. Il problema ora è chi dovrà pagare. L’avvocato dell’ex presidente ha spiegato che la propria assistita non aveva provvedutpo in quando dimissionaria e con gli affidamenti bancari bloccati dalla decisione dei soci di liquidare la società nel giugno di tre anni fa.