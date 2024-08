Calciomercato Pescara colpo in attacco | ritorna Gianmarco Cangiano

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2024) Ilpiazza un nuovosul. L’attaccante, di proprietà del Bologna, torna attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto in caso di promozione in Serie B dei biancazzurri. Il comunicato del club “La Delfino1936 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatoredalla società sportiva Bologna FC a titolo di prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie B. Per il classe 2001 nato a Napoli il 16 novembre è un ritorno in Casadopo la stagione scorsa in cui ha totalizzato 36 presenze e 5 reti. Bentornato.” L'articoloinCalcioWeb.