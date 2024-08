Abbonamenti in città è febbre nerazzurra | tifosi in coda per tutta la notte davanti al Gewiss

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 3 agosto 2024) Bergamo.a Bergamo per la campagnadella stagione 2024/2025. Dopo la prima fase dedicata alle prelazioni (oltre 11.000 i rinnovi, gli abbonati 2023/24 hanno hanno avuto la possibilità di confermare il loro posto o cambiare settore, con scelta libera tra quelli eventualmente disponibili, sino alle 20 di giovedì 1° agosto), per l’inizio della vendita libera centinaia dinerazzurri si sono messi inalla biglietteria delStadium. Dopo il giorno di fermo tecnico (venerdì 2 agosto), la vendita libera è iniziata questa mattina (sabato 3) alle 10: i primi supporter sono arrivati già nella serata di ieri e hanno passatolasui gradoni di accesso alla Curva Nord, come documentato dalle fotografie postate dal politico della Lega e super tifoso atalantino Daniele Belotti.