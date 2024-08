Troppo alcol lungo le strade Guidano in stato di ebbrezza Denunce e auto sequestrate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Nonostante gli appelli e i frequenti casi di cronaca, continuano a circolare troppimobilisti in preda ai fumi dell’: in quattro sono stati denunciati per guida indi, con relativo ritiro della patente e il sequestro delle vetture. È il bilancio dell’attività portata avanti dai carabinieri di Assisi che hanno condotto una serie di servizi coordinati finalizzati al controllo, specialmente in orario notturno, della circolazione stradale e al contrasto dell’abuso di bevandeiche e dell’uso di sostanze stupefacenti. Attività di controllo che si cala anche in un periodo dell’anno in cui nel territorio si tengono importanti appuntamenti sia religiose (a Santa Maria degli Angeli è in corso sino a oggi il Perdono) e d’intrattenimento come i concerti, alla Rocca maggiori: ieri sera con protagonista Cristiano De André e domani Mr Rain.