Tramonto Divino con le eccellenze regionali

(Di venerdì 2 agosto 2024) Oggi Cesenatico ospita la ventesima edizione di. A partire dalle 19.30 in piazza Spose dei Marinai, sul molo di Ponente, saranno proposti i migliori vini dell’Emilia-Romagna, abbinati a degustazioni di prodotti Dop e Igp, oltre alla consegna dell’edizione 2024-25 della guida ai vini"Emilia Romagna da Bere e da Mangiare". In degustazione ci saranno 300 etichette di viniservite e raccontate dai sommelier di Ais. Per l’occasione lo chef Omar Casali del Maré e la maestra di cucina Carla Brigliadori, proporranno le "Perine di riso", seguendo i dettami della ricetta Artusiana n. 202 con Parmigiano Reggiano Dop, Mortadella di Bologna Igp, in salsa di cozze romagnole e Patata di Bologna Dop; ed un dessert gourmet, Choquettes, con gel di pesche al vino e limone.