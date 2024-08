Strage di Bologna Meloni | Ingiustificati gli attacchi a me e al governo Schlein | Fa vittimismo

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di venerdì 2 agosto 2024) In un messaggio per ladi, Giorgiarisponde al presidente dell'associazione vittime, Bolognesi, affermando: "Sono profondamente e personalmente colpita daglie fuori misura che sono stati rivolti, in questa giornata di commemorazione, alla sottoscritta e al. Sostenere che le "radici di quell'attentato oggi figurano a pieno titolo nella destra di", o che la riforma della giustizia varata da questosia ispirata dai progetti della loggia massonica P2, è molto grave. Ed è pericoloso, anche per l'incolumità personale di chi, democraticamente eletto dai cittadini, cerca solo di fare del suo meglio per il bene di questa Nazione" L'articolodi: “glia me e al”.: “Fa” proviene da Firenze Post.