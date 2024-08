Stop al fumo sulle spiagge di Capri l’ordinanza del sindaco | Una scelta per la tutela del decoro e della sanità pubblica

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 2 agosto 2024)aldi. Il, Paolo Falco, ha infatti firmato un’ordinanza di divieto disu tutto ledell’isola nel Golfo di Napoli, ad eccezione di alcune aree che verranno appositamente segnalate ed attrezzate. Una, quella del primo cittadino, «per ladelvivibilità e». La stessa ordinanza, approvata sulla scia di provvedimenti analoghi emanati da altre località italiane dalla forte vocazione balneare, si accompagna anche il divieto di «abbandonare rifiuti di prodotti da». Nel testo, elaborato in sinergia con il consigliere con delega all’ambiente Vanessa Ruocco, ilevidenzia, in premessa, come – secondo i dati del MinisteroSalute – «ilda tabacco sia una delle principali cause di morte e disabilità tra la popolazione».