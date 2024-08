Sammaurese e Gambettola via ai primi test

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sono quasi due settimane che il gruppo a disposizione di Mirko Taccola suda e lavora per preparare la decima stagione in serie D della. Nel frattempo la rosa si sta completando: Pietro Tamai è diventato il direttore sportivo dell’Ancona ma il lavoro che aveva impostato in questi giorni ha portato a San Mauro altri tre calciatori; si tratta di Jeffery Imoh attaccante centrale di notevole stazza che nel campionato scorso ha indossato le maglie del Budoni e del Latte Dolce segnando cinque reti. Inoltre si sono aggregati al gruppo anche Samuel Maltoni, centrocampista nato a Forlì che nelle ultime stagioni ha militato nel settore giovanile del Bologna e Lorenzo Gabrielli, esterno offensivo classe 2005 ex Seravezza.