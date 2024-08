Parigi 2024 atletica Fabbri vola in finale con la miglior misura | bene anche Battocletti Derkach e la 4×400 mista

Leggi tutta la notizia su sportface

Leonardoavanza con un pizzico di brivido e accede alladel getto del peso maschile alle Olimpiadi di. Il campione azzurro lancia a 21.76 all'ultimo tentativo, dopo un 20.44 e un nullo, unache gli vale la qualificazione diretta. Missione compiutaper Zane Weir, che lancia in 21.00 al secondo tentativo e resiste fino alla fine, chiudendo undicesimo. Entrambi gli azzurri, quindi, si giocheranno le medaglie domani sera. La serata si è aperta con la qualificazione di Nadiaalladei 5000 metri: la campionessa europea in carica ha chiuso al terzo posto la prima batteria con il tempo di 14:57.