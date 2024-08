Parigi 2024 atletica | Arese in semifinale nei 1500 avanti anche Dosso nei 100

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Prima mattinata di batterie allo Stade de France, dove entra nel vivo il programma dell’leggera ai Giochi di. Due le gare che vedevano impegnati gli azzurri, quella deimetri maschili e dei 100 femminili. Il primo a centrare il pass per le semifinali è stato Pietro, che conferma le buone impressioni fornite agli Europei di Roma. Il mezzofondista piemontese ha chiuso con il terzo tempo assoluto in 3:35.30, ottenendo direttamente l’accesso al round successivo. “Oggi le gambe giravano bene – le parole di– e ho sempre controllato. Questo turno in pratica è a metà tra batteria e, bisognava spendere un po’ ma è meglio così piuttosto che spendere e gareggiare di nuovo domani. Scenderò in pista domenica con tutto da guadagnare”.