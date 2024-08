Megan Fox è tornata più sexy che mai nel trailer del suo nuovo film horror

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 2 agosto 2024) L'attrice di Transformers interpreterà un'androide assassina nelfantascientifico Subservience Prendendo sospettosamente spunto dal recente M3gan, stavolta al posto della piccola bambola assassina c'èFox, che interpreta una bambola assassina. Millennium Pictures e XYZs hanno pubblicato ildi Subservience, il lorofantascientifico ambientato in un mondo in cui androidi realistici e dotati di intelligenza artificiale fanno parte della vita quotidiana. Ilè stato diretto da S.K. Dale da una sceneggiatura di Will Honley e April Maguire. Interpretato daFox, Michele Morrone e Madeline Zima, ilè incentrato su un uomo (Morrone) la cui moglie (Zima) è malata. Quando compra una cameriera