Maxi traffico di cocaina e hashish dal Nord Europa | condannata la banda

(Di venerdì 2 agosto 2024) Macerata, 2 agosto 2024 – Erano accusati di aver messo in piedi un megadi, che dal Belgio e dall’Olanda arrivavano a chili nelle Marche nascosti nelle auto a doppio fondo. In tribunale il gruppo è stato condannato, riuscendo però a far escludere l’aggravante più pesante, la transnazionalità. L’attività, con base a Civitanova, era andata avanti dal 2020, trafficando almeno 700 chili tra coca e, di cui 50 finiti sotto sequestro. Un giro di affari stimato in 35 milioni. Dopo le indagini della Finanza e della Direzione antimafia di Ancona, con l’operazione “Doppio gioco”, l’anno scorso erano finite in carcere 1o persone, italiani e albanesi residenti nelle province di Macerata, Ancona, Pesaro, Fermo e Frosinone; altre 22 erano state indagate per associazione a delinquere edi stupefacenti.