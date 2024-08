LIVE Musetti-Djokovic Olimpiadi tennis in DIRETTA | iniziata la seconda semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Lungo il rovescio didopo un primo scambio prolungato. Novakal servizio 19:07 Nessuno dei due ha perso un set nel torneo. Uno dei due oggi per forza lo farà. Fondamentale sarà l’inizio della partita, il serbo non deve scappare nel punteggio e, di conseguenza, acquisire sicurezza. 19:05 Palleggio di riscaldamento iniziato. Il quinto incontro tra i due sulla terra battuta, i due a Parigi sono finiti al quinto set. A Montecarlo una vittoria a testa, per l’azzurro gli ottavi del 2023, per il serbo quelli di quest’anno. Giocatori in campo! 18:57 I due precedenti recenti (vinti da) lasciano ben sperare l’azzurro, in entrambe le occasioni su due dei più grandi palcoscenici che ilpossa offrire.