Le commemorazioni e il corteo per l' anniversario della strage di Bologna

(Di venerdì 2 agosto 2024)celebra i 44 anni dalladel 2 agosto 1980 alla stazione centrale. Un attentano per il quale ci furono 85 vittime e oltre 200 feriti e che ha lascito un segno indelebile non solo nella città, ma in tutto il paese. Dalle otto di stamattina sono migliaia le persone che si sono recate a Palazzo D'Accursio, in piazza Maggiore, per partecipare aldi commemorazione, che dal centro città ha sfilato lungo via Indipendenza e si è fermato a Piazza delle Medaglie d'Oro, di fonte alla stazione ferroviaria, dove ancora oggi si può vedere l'orologio fermo alle 10.25, orario dell'attentato. Nonostante il caldo da bollino rosso sono stati tanti i cittadini presenti alla manifestazione. Insieme a loro hanno sfilato anche le istituzioni.